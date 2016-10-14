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ضبط صاحب مستودع قبل تهريبه 200 أسطوانة وسريح يهرب تاركا 160أنبوبة بالمنوفية

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ضبط صاحب مستودع قبل تهريبه 200 أسطوانة وسريح يهرب تاركا 160أنبوبة بالمنوفية ضبط صاحب مستودع قبل تهريبه 200 أسطوانة وسريح يهرب تاركا 160أنبوبة بالمنوفية

>المنوفية - محمود شاكر

شنت مباحث بمديرية أمن المنوفية حملات مكبرة لملاحقة تجار السوق السوداء، وضبط حالة المستودعات بعد انتشار حالات الاتجار بأسطوانات الغاز وحرمان المواطنين من الحصول على حقوقهم.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث التموين، يفيد بالقبض على "ح. ص. ش" مسئول عن مستودع غاز بدائرة مركز قويسنا لقيامه بالتصرف فى 200 أسطوانة غاز سعة 12.5 كيلوجرام بالسوق السوداء، كما تم ضبط 160 أسطوانة بحوزة تاجر سريح فر هاربا بمركز أشمون، وتم التحفظ على الكميات.

وطالب الأهالى بجميع مراكز المحافظة بتشديد الرقابة الدورية على المستودعات للقضاء على تلك الأزمات لمنع المتاجرة بحقوق المواطنين.

  

 


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