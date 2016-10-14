اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة عن المستوطنات بحشد مصرى للمجموعة العربية

يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة خاصة، مساء اليوم الجمعة، لمناقشة تأثير المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية على عملية السلام بالشرق الأوسط .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مصر أيدت طلباً تقدمت به السلطة الوطنية الفلسطينية لعقد جلسة خاصة بمجلس الأمن الدولى لمناقشة المستوطنات الإسرائيلية، وأنها عقبة تقف أمام حل الدولتين.

وقالت الصحيفة، إنه تم توجيه دعوة للمنظمات اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان فى إسرائيل، ومنها منظمة "السلام الآن" و"بيتسليم"، لحضور الجلسة التى ستعقد فى تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة .

وأوضحت الصحيفة، أن مصر ستحضر الجلسة وسيشاركها كل من ماليزيا وفنزويلا والسنغال وأنجولا، ليكون عنوان الجلسة الطارئة "المستوطنات عقبة أمام السلام وحل الدولتين".

من جانبه انتقد دانى دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الجلسة الخاصة، مؤكداً أن المسئولين الفلسطينيين دائماً ما يتبعون الطرق غير المباشرة مع إسرائيل .