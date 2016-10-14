غانم الهاجري: «حديقة الحيوان» تسعى إلى تحقيق أهداف خطة 2020

أكد غانم مبارك الهاجري، مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية، لـ«البيان»، أن المؤسسة حرصت في خطتها التطويرية لحديقة الحيوانات بالعين والمنطقة المحيطة بها على تحقيق أهداف خطة أبوظبي 2020، والرؤية الاقتصادية للإمارة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الكوادر المواطنة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وذلك من خلال خطة تطويرية شاملة، تهدف إلى خلق وجهة سياحية عائلية رئيسية تستقطب زوارها من المجتمع المحلي والإقليمي، وتتميز بطابعها الإماراتي ونكهتها التراثية من خلال المرشدين الثقافيين والسياحيين الإماراتيين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية لهذا المشروع والاستثمار الحقيقي للمؤسسة وحديقة الحيوانات بالعين في مجال وطبيعة عمل مختلفة تماماً، تعنى بالتعليم وبصون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية، إضافة إلى تقديم تجربة ترفيهية فريدة لجميع أفراد الأسرة من خلال المعارض الحية التي تقدم للزائر فرصة التعرف إلى الحياة البرية عن قرب والتعرف إلى أسرارها.