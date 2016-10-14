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كروس يتصدر قائمة اللاعبين الألمان الأعلى أجرًا

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كروس يتصدر قائمة اللاعبين الألمان الأعلى أجرًا كروس يتصدر قائمة اللاعبين الألمان الأعلى أجرًا

توني كروس

تصدر لاعب الوسط الألماني توني كروس قائمة النجوم الأعلى أجرًا بين اللاعبين الألمان بعد تجديد تعاقده مع ريال مدريد الإسباني حتى 30 يونيو 2022 وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه في القائمة الحارس مانويل نوير وصانع الألعاب توماس مولر، ثنائي بايرن ميونخ.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية اليومية أن كروس سيحصل على 20 مليون يورو صافي سنويا بينما يحصل كل من نوير ومولر “فقط” على 15 مليون.

كما تضم قائمة اللاعبين الخمسة الأوائل كلا من باستيان شفاينشتايجر، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بـ 14 مليون، ثم إيلكاي جوندوجان، لاعب وسط مانشستر سيتي، بـ 13 مليون يورو.

ويأتي بعد هؤلاء اللاعبين كل من جيروم بواتينج وماتس هوملز، ثنائي قلب دفاع البايرن بـ 12 مليون لكل منهما وقائد الفريق البافاري فيليب لام بـ 11 مليون ثم مسعود أوزيل، لاعب أرسنال الإنجليزي بـ 10.4 مليون يورو.

ويأتي سامي خضيرة، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، في الترتيب الأخير بالقائمة بـ 8 مليون يورو سنويا.

أما حارس مرمى برشلونة الإسباني، مارك-أندريه تير شتيجن، فيحتل المركز الـ 48 حيث يحصل على 2.8 مليون يورو سنويا.

أ ش أ

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