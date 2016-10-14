مقتل 17 شخصا في انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا

أعلنت مصادر في المعارضة السورية مقتل 17 شخصا أغلبهم من مسلحي المعارضة في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من معبر باب السلام على الحدود السورية- التركية.

وقالت المصادر، في تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الانفجار استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري الحر بالقرب من مدينة أعزاز.

وأوضحت أن الانفجار وقع قرب نقطة التفتيش التي تحرسها جماعة الجبهة الشامية التابعة للجيش السوري الحر بالقرب من موقف للسيارات على بعد كيلومترين من المعبر الحدودي وهو ممر أساسي بين شمال سوريا وتركيا، ويقع معبر باب السلام بالقرب من مدينة أعزاز وهى معقل أساسي للمعارضة السورية المسلحة.

أ ش أ