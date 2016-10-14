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ضبط كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر داخل مصنع ملابس بالمنوفية

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ضبط كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر داخل مصنع ملابس بالمنوفية ضبط كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر داخل مصنع ملابس بالمنوفية

>المنوفية – محمود شاكر

تمكنت مباحث بالمنوفية من ضبط كمية كبيرة من الأقمشة والخيط مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بدائرة مركز الباجور، خلال الحملات المتواصلة التى تشنها المديرية لضبط مروجى السلع مجهولة المصدر .

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث التموين، يفيد بالقبض على "ع. م. س" مسئول عن مصنع ملابس بدائرة الباجور، وتم ضبط 120 بكرة خيط 5000 متر، و3000 متر قماش مجهول المصدر .

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 16269 جنح مركز الباجور، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

 

 

 


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