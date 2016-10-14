وزير الأوقاف: مصر ستبقى عزيزة أبية مرفوعة الرأس بفضل الله وسواعد أبنائها

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر ستبقى عزيزة أبية مرفوعة الرأس بفضل الله عز وجل ثم بعقول وسواعد أبنائها المخلصين.

وأعرب وزير الأوقاف ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ـ عن بالغ تفاؤله لمستقبل أفضل لمصرنا الغالية رغم التحديات التي تواجهها، مشيدا بالروح الوطنية العالية لدى جميع أفراد القوات المسلحة قادة وجنودا وأباء الشهداء وأمهاتهم.

وأكد أن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها بالندوة التثقيفية اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لحرب أكتوبر كانت مفعمة بالوطنية وتبعث العزة والكرامة.

وقال إن تأكيد الرئيس على استقلال القرار الوطني لا ينبع إلا من روح وطنية مصرية خالصة وفوق أي اعتبارات أخرى، وأن على الشعب المصري كله أن يلتف صفًا واحدًا خلف هذا القائد الوطني الحكيم.

أ ش أ