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الأرصاد: طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32

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الأرصاد: طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32 الأرصاد: طقس معتدل شمالاً مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 32

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلين وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية عليهما شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى
> القاهرة 22 32
> الإسكندرية 18 28
> مطروح 19 27
> بورسعيد 24 28
> دمياط 23 28
> بلطيم 22 29
> الإسماعيلية 20 33
> السويس 20 34
> العريش 18 30
> نخل 19 32
> طابا 20 33
> الطور 22 30
> مرسى علم 24 34
> الغردقة 22 35
> شرم الشيخ 26 34
> رفح 17 29
> كاترين 15 27
> سيوة 19 33
> المنيا 19 35
> الفيوم 20 34
> رأس سدر 20 33
> أبوسمبل 22 39
> وسط الدلتا 21 32
> أسيوط 18 36
> سوهاج 18 37
> الأقصر 22 39
> أسوان 23 41
> شلاتين 23 35
> حلايب 25 34
> الوادى الجديد 19 38
> قنا 22 38
> نويبع 24 33
> السلوم 20 28

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