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أمن سوهاج يلقى القبض على عدد من عناصر الإخوان الإرهابية بالمنشأة

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أمن سوهاج يلقى القبض على عدد من عناصر الإخوان الإرهابية بالمنشأة أمن سوهاج يلقى القبض على عدد من عناصر الإخوان الإرهابية بالمنشأة

>سوهاج محمود مقبول

شنت الأجهزة الأمنية، فجر اليوم، حملة أمنية، استهدفت بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية لإجهاض أى محاولة لتعكير صفو الأمن العام بمركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

أسفرت الحملة عن ضبط "أحمد .إ . ف . ح"، 33 سنة حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، "محمد. ر. ع"، 30 سنة حاصل على ليسانس أصول دين، "محمد. ى . ن. م"، 24 سنة فلاح، "محمد. م . ج"، 23 سنة حاصل على ليسانس شريعة وقانون، ويقيمون دائرة المركز لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية، جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 


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