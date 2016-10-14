البنجر والتوت.. أطعمة تساعد على التخلص من الدوالى

تؤرق مشكلة ظهور الدوالى الكثير من الأشخاص وتظهر لأسباب عديدة منها الوراثة أو الوقوف لفترات طويلة وتؤكد بعض الدراسات أن هناك بعض الأطعمة التي تحارب ظهور الدوالي والتي رصدها موقع Health with Food.

1- التوت

التوت هو واحد من أهم الأطعمة الصحية فهو غنى بالانثوسيانين (أصباغ الفلافونويد) والذى يساهم فى لإنتاج الكولاجين من خلال تحييد الإنزيمات التي تدمر النسيج كما أنه يحافظ على جدران الأوعية الدموية والأوردة الدموية ما يؤدى بشكل كبير إلى تقليل فرصة الإصابة بالدوالي كما أن الدراسات تؤكد أن التوت يعزز الصحة العامة فهو يحتوى على نسب عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين كما أنه مصدر جيد من فيتامين E.

2- الأفوكادو

يحتوى الأفوكادو على الكثير من المركبات الطبيعية التي تحارب الدوالى كما أنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين E وهما الفيتامينات الأساسية لصحة الأوعية الدموية فهو به نسبة عالية من الجلوتاثيون وهو جزىء تريبتايد الذي يحمى القلب والأوردة والشرايين من الضرر الذى يحدث بسبب الأكسدة.

3- الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل كثيرًا لعلاج الدوالى بسبب دعمه الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

4- البنجر

تؤكد الدراسات أن إدراج البنجر بانتظام في النظام الغذائي يساعد في منع ظهور الدوالي. فيحتوي البنجر على "بيتا سيانين" Betacyanin وهو المركب الكيميائي الذي يقلل إلى حد كبير من مستويات الحمض الأمينى الذي يتسبب في تلف الأوعية الدموية.