مايكل جاكسون النجم الراحل الأكثر تحقيقاً للأرباح للعام الرابع

تصدر نجم البوب الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson قائمة المشاهير الراحلين الأكثر تحقيقاً للأرباح للعام الرابع على التوالي، متفوقاً على النجمين برينس Prince وديفيد بوي David Bowie اللذين توفيا في وقت سابق من العام الحالي.

وحقق جاكسون، الذي توفي عام 2009، إيرادات بلغت 825 مليون دولار خلال الأشهر الـ 12 حتى الأول من اكتوبر/ تشرين الأول، بحسب تقرير مجلة فوربس Forbes. وجاءت غالبية إيرادات جاكسون من بيع حصته البالغة قيمتها 750 مليون دولار في شركة سوني/إيه.تي.في للانتاج الموسيقى، المالكة لحقوق العديد من اغاني فريق البيتلز، إلى شركة سوني.

وقفزت مبيعات ألبومات برينس بعد وفاته متأثراً بجرعة زائدة من المخدرات في أبريل/نيسان الماضي. واحتل المرتبة الخامسة في قائمة فوربس بإيرادات بلغت إجمالاً 25 مليون دولار، وحل مباشرة بعد المغني ألفيس بريسلي Elvis Presley الذي حقق 27 مليوناً.

وقالت فوربس إن بوي، الذي جاءت وفاته المفاجئة بالسرطان في يناير/كانون الثاني بعد أيام من صدور ألبوم جديد له، تفوق على كل من بريسلي وجاكسون في مبيعات الألبومات والأغاني المنفردة هذا العام، غير أن إجمالي إيرادات المغني البريطاني أقل مقارنة بهما إذ بلغت 10.5 مليون دولار.

واحتل أسطورة الغولف آرنولد بالمر Arnold Palmer ،الذي توفي في سبتمبر/أيلول عن 87 عاماً، المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار.