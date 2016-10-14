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حبس 4 متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق السكنية بأكتوبر

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حبس 4 متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق السكنية بأكتوبر حبس 4 متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق السكنية بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى بحبس 4 عاطلين من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى سرقة الشقق السكنية بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الوقائع محل التحقيق للوقوف على ظروفها وملابساتها.    

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تفيد تورط 4 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية ، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكن الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدة سرقة شقق بأسلوب التسلل عبر مواسير الصرف الصحى.

 


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