حبس 4 متهمين بتكوين عصابة لسرقة الشقق السكنية بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى بحبس 4 عاطلين من عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم فى سرقة الشقق السكنية بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الوقائع محل التحقيق للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر تفيد تورط 4 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية ، وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكن الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم عدة حوادث سرقة شقق بأسلوب التسلل عبر مواسير الصرف الصحى.