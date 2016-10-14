الحياة : تحذف فيديو "سائق التوك توك" من قناة عمرو الليثي ...

سمر العشري

قال الإعلامي عمرو الليثي عبى حسابه على «فيس بوك»، إنه حذف فيديو «سائق التوك توك»، من قناته على «يوتيوب»، بناء على رغبة قناة الحياة.

وحذفت شبكة الحياة فيديو «سائق التوك التوك» من قناة عمرو الليثي على يوتيوب، والذي انتقد أحوال الغلاء وظروف المعيشة، وتجاهل المسؤولين خلال ظهوره في برنامج «واحد من الناس» للإعلامي عمرو الليثي.

وقال الليثي في تغريدة له قبل قليل على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إن القناة حذفت الفيديو من على قناته بيوتيوب باعتبارها مالكة لحقوق الملكية الفكرية لما يبث على شاشتها، وتابع الليثي: «تم رفع فيديوهات على صفحتي تستعرض أحوال الناس مع الغلاء».

شبكةعيونالإخبارية

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