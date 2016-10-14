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عمرو الليثي : يتلقى اتصالاً من مستشار رئيس الوزراء حول فيديو "سائق التوك توك" ...

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عمرو الليثي : يتلقى اتصالاً من مستشار رئيس الوزراء حول فيديو "سائق التوك توك" ... عمرو الليثي : يتلقى اتصالاً من مستشار رئيس الوزراء حول فيديو "سائق التوك توك" ...

تلقى الإعلامي عمرو الليثي ، مقدم برنامج «واحد من الناس» بقناة «الحياة» اتصالاً من المستشار السياسي لرئيس الوزراء حول «سائق التوك توك»، الذي تم بثه، الأربعاء، وأحدث ردود فعل كبيرة.

وأكد «الليثي» أنه تلقى اتصالا هاتفيًا من تامر عوف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للتعليق على فيديو «سائق التوك توك» الذي حقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي منذ عرضه أمس ببرنامج «واحد من الناس».

وأوضح «الليثي» أنه أبلغ المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن فريق البرنامج لا يعرف أي معلومات عن السائق ولا حتى اسمه الأول، خصوصًا أنه غادر بعد ما أنهى كلامه مباشرة، لكن البرنامج على استعداد لنقل أي حوار سيجمع بين ممثلي والسائق في حال العثور عليه، وأشار إلى أن هناك اتجاها في الحكومة لعقد جلسة بين الوزراء وممثلين للمصريين البسطاء لشرح الوضع الاقتصادي الحالي.

وأشار «الليثي» إلى أن تامر عوف أبلغه بمتابعة الحكومة بدقة ما يجري في الشارع المصري، وأن التقارير تؤكد زيادة الأعباء على المواطنين، وأن هناك تشديدا من رئيس الوزراء على أهمية مراقبة الأسواق، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، ومواجهة جشع التجار، بجانب اتخاذ إجراءات أخرى تضمن وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، نافيا تجاهل الحكومة لأوجاع الناس ومشاكلهم.

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رئيس قسم الأخبار

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