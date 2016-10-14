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الرئيس الجزائرى يهنىء جوتيريش لانتخابه أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة

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الرئيس الجزائرى يهنىء جوتيريش لانتخابه أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة الرئيس الجزائرى يهنىء جوتيريش لانتخابه أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة

>الجزائر أ ش أ

هنأ الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ، أنطونيو مانويل دى أوليفيرا جوتيريش ، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة.

 

وأكد بوتفليقة، فى برقية بعث بها ، إلى الأمين العام الجديد ، إلتزام الجزائر واستعدادها للعمل بالشراكة والتضامن مع المنظمة الأممية من أجل الوفاء بمبادئ ميثاقها.

 

وأضاف، "إن انتخابكم الباهر أمينا عاما لمنظمة الأمم المتحدة ، فرصة طيبة أغتنمها لأتقدم إليكم أصالة عن نفسى وباسم الجزائر شعبا وحكومة ، بتهانينا الحارة مقرونة بتمنياتى لكم بالتوفيق فى المهمة النبيلة التى أسندها إليكم المجتمع الدولى".

 

وأضاف ان مساركم السياسى والمهنى ، إن كان فى وطنكم أو دوليا على رأس المفوضية السامية للاجئين التى أضفيتم على نشاطها بعدا غير مسبوق، أظهر قدرتكم على هذه المسؤولية المهمة التى استطاعت رسالتها النبيلة والقوية أن تواجه منذ إنشاء منظمة الأمم المتحدة، كل المحن التى هددت بقاء وقداسة أهم القيم المرجعية لمنظمتنا القائمة على صون السلم والأمن العالميين وترقية التعاون الدولى من أجل التنمية فى ظل احترام مبدأ المساواة بين الأمم وحقوق الإنسان.

 


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