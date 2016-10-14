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طفل ينتحر ويترك رسالة لوالديه : "احضنوا أولادكم كل يوم" ...

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نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قصة طفل فَطَر قلب العديد من الأشخاص عقب انتحاره وكتابته رسالة لوالديه، يعبر من خلالها عن السبب وراء تخليه عن حياته، بعدها شنق نفسه أعلى سطح منزله.

وكتب الطفل، الذي يُدعى دانييل فيتز باتريك ويبلغ من العمر 13 عامًا، في الرسالة أنه تعرّض للعديد من المضايقات من قِبَل المحيطين به في المدرسة، حتى إن أصدقاءه الذين كانوا يحبونه ابتعدوا عنه وأصبح الجميع يسخرون منه، وعندما تحدث إلى معلميه في المدرسة وأخبرهم بشكواه تجاهلوا الأمر، حتى إن والديه لم ينتبها إلى ما يصيبه أو حاولا مساعدته.

وفي نهاية الرسالة، أشار إلى أنه حاول التخلص من الألم الذي تعرّض له، لكنه فشل لذا انتحر، ونشر والده على حسابه الشخصي وأعرب عن مدى حزنه لفقدان طفله، كما نصح الآباء والأمهات باحتضان أطفالهم في كل ليلة.

 

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رئيس قسم الأخبار

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