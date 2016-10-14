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تموين بورسعيد: طرح كميات من السكر بسعر 5 جنيهات بأحياء المحافظة

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تموين بورسعيد: طرح كميات من السكر بسعر 5 جنيهات بأحياء المحافظة تموين بورسعيد: طرح كميات من السكر بسعر 5 جنيهات بأحياء المحافظة

>بورسعيد – محمد عزام

قال مجدى الخضر، مدير عام تموين بورسعيد، إنه سيتم طرح كميات من السكر الحر يوميا عبر منافذ بيع "سيارات المديرية" بشتى أحياء المحافظة؛ وذلك بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأضاف "الخضر" لـ"اليوم السابع" أن سيارة المديرية كانت اليوم أمام قصر الثقافة بشارع النصر، وستكون اليوم الجمعة أمام مسجد مريم بنطاق حى المناخ، موضحاً أنه لا توجد أزمة للسكر فى بورسعيد، ويتم طرح هذه الكميات لضبط الأسعار بالأسواق.

يذكر أنه يشهد منفذ بيع مديرية ببورسعيد اقبالا متوسطا من اهالى المحافظة والتى لم تصيبها أزمة السكر على عكس ما يحدث بعدة محافظات أخرى.


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