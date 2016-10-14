5 علاجات طبيعية لآلام القولون العصبى.. ابعد عن الحار وخليك فى الزبادى

يعانى الكثيرون من آلام فى الجهاز الهضمى وعند البحث عن السبب نجد هياج القولون العصبى، ولا يقتصر من يصاب به هم كبار السن فقط ولكن الشباب أيضًا خاصة مع زيادة العوامل النفسية والغذائية التى تساعد فى زيادة هذا الألم.

أسباب الإصابة بآلام القولون العصبى

ويوضح الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر: قائلا: "تتعدد أسباب الإصابة بالقولون العصبى بعدها جسدية والبعض الآخر نفسية، ويعتبر التوتر وعدم الاستقرار النفسى هو اليد الخفية التى تشارك فى ظهور هذا المرض بقوة خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى عدم اكتشاف الفرد حساسية من اللاكتوز الطبيعى المتوفر فى اللبن ومشتقاته حيث يسبب لديهم خلل فى حركات عضلات المعدة وكذلك الفركتوز الموجود فى العصائر، فضلاً عن الأنظمة الغذائية غير المتوازن مثل الأطعمة الدهنية والتوابل الحارة والأغذية التى تسبب الغازات".

طرق طبيعية لعلاج آلام القولون العصبى

وأضاف: "هناك مجموعة من الخطوات الطبيعية التى تساعد فى التغلب على مشكلات القولون العصبى، وهى..

1. الابتعاد عن الوجبات الحارة وكثيرة الدهون.

2. تجنب البصل والقرنبيط والكرنب.

3. الحد من حالات التوتر والعصبية اليومية فى العمل أو فى حياتنا الطبيعية.

4. الاعتماد على الزبادى كوجبة أساسية يوميًا نظرًا لاحتوائه على البكتيريا المفيدة لاكتوباسيلاس الذى يقلل من الشعور بالانتفاخ التى تحدث بسبب القولون العصبى.

5. الإكثار من تناول الوجبات الغنية من الألياف مثل الشوفان، التفاح، الجزر، الخرشوف، ردة الخبز الأسمر.