أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 علاجات طبيعية لآلام القولون العصبى.. ابعد عن الحار وخليك فى الزبادى

Google+ Print
5 علاجات طبيعية لآلام القولون العصبى.. ابعد عن الحار وخليك فى الزبادى 5 علاجات طبيعية لآلام القولون العصبى.. ابعد عن الحار وخليك فى الزبادى

>كتبت أمنية فايد

يعانى الكثيرون من آلام فى الجهاز الهضمى وعند البحث عن السبب نجد هياج القولون العصبى، ولا يقتصر من يصاب به هم كبار السن فقط ولكن الشباب أيضًا خاصة مع زيادة العوامل النفسية والغذائية التى تساعد فى زيادة هذا الألم.

 

أسباب الإصابة بآلام القولون العصبى

 

ويوضح الدكتور "محمد صلاح" أستاذ مساعد أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والمناظير بكلية طب الأزهر: قائلا: "تتعدد أسباب الإصابة بالقولون العصبى بعدها جسدية والبعض الآخر نفسية، ويعتبر التوتر وعدم الاستقرار النفسى هو اليد الخفية التى تشارك فى ظهور هذا المرض بقوة خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى عدم اكتشاف الفرد حساسية من اللاكتوز الطبيعى المتوفر فى اللبن ومشتقاته حيث يسبب لديهم خلل فى حركات عضلات المعدة وكذلك الفركتوز الموجود فى العصائر، فضلاً عن الأنظمة الغذائية غير المتوازن مثل الأطعمة الدهنية والتوابل الحارة والأغذية التى تسبب الغازات".

 

طرق طبيعية لعلاج آلام القولون العصبى

وأضاف: "هناك مجموعة من الخطوات الطبيعية التى تساعد فى التغلب على مشكلات القولون العصبى، وهى..

 

1. الابتعاد عن الوجبات الحارة وكثيرة .

2. تجنب البصل والقرنبيط والكرنب.

3. الحد من حالات التوتر والعصبية اليومية فى العمل أو فى حياتنا الطبيعية.

4. الاعتماد على الزبادى كوجبة أساسية يوميًا نظرًا لاحتوائه على البكتيريا المفيدة لاكتوباسيلاس الذى يقلل من الشعور بالانتفاخ التى تحدث بسبب القولون العصبى.

5. الإكثار من تناول الوجبات الغنية من الألياف مثل الشوفان، التفاح، الجزر، الخرشوف، ردة الخبز الأسمر.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم