بالفيديو : على طريقة سائق "التوك توك" سيدة من إمبابة للإبراشي "إحنا هانموّت بعضنا" ...

سمر العشري

رصدت كاميرا برنامج «العاشرة مساءً»، الذي يذاع على قناة «دريم»، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا من أحد شوارع حي إمبابة، يوم 11 أكتوبر.

وأشارت ميرال حسن، مراسلة البرنامج، إلى أنها تنقل آراء سكان منطقتي إمبابة والعمرانية بالجيزة، كما عرض الفيديو تعليقات الأهالي حول ما يشعرون به من غلاء واختفاء للسلع.

وقالت إحدى السيدات: «مفيش سكر، السكر بكام، اللي يقولي بـ9 واللي يقولي بـ8، والرز بكام، هنعمل إيه هنموت بعضنا، لبن الأطفال المدعم ده مفيش، كشكول أجيبه للبت اللي في ثانوي بـ25 و18 جنيه، ليه؟، هو أنا باخد مرتب إيه، وعندي الكبد وبعاني منه ومش عارفة أجيب علاج».

ومن بعدها قال رجل آخر: «الكهرباء دلوقتي بتيجي في الشهر بـ500 جنيه، الميّة والغاز الطبيعي نفس الوضع الناس هتجيب منين بقى».

أما «الإبراشي» فقال معلقًا على الفيديو: «تعالوا نشوف اختفاء السلع الغذائية ومتنزعجوش من كلام الناس هتلاقوه حاد، اللي هتشوفوه في التقرير السلع الأساسية مختفية واللي مش مختفي مرتفع، هنا حياة الناس البسيطة معرّضة للخطر».

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads