خادم الحرمين يرعى المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات متناهية الصغر أواخر محرم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تنظم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الرابع للتقنيات متناهية الصغر "SINC 2016" خلال الفترة من 24 ـ 26 محرم 1438هـ الموافق 25 ـ 27 أكتوبر 2016م، وذلك بقاعة المؤتمرات في رحاب الجامعة.
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام تصنيع المواد النانوية، والالكترونيات والضوئيات النانوية، والخلايا الشمسية وتطبيقات الطاقة، والتطبيقات الطبية والبيئية.
ويهدف المؤتمر إلى طرح الأفكار العلمية والتطبيقية في مجالات تقنية النانو، وعرض الابتكارات الحديثة في هذه التقنية، حيث يستهدف المؤتمر نخبة من خبراء والعلماء الدوليين في تقنية النانو، وصناع القرار والمساهمين في تطوير هذا القطاع، ورجال الأعمال، والشركات العاملة في هذا القطاع، والجامعات وبرامج التعاون، وموردي التقنيات والحلول والخدمات للعلوم والتكنولوجيا في قطاع النانو، والباحثين والمطورين في هذا المجال والمدربين والمربين، والوكالات والشركات الدولية والإقليمية المهتمة بالتعاون مع المدينة لتعزيز أهداف الخطة الوطنية بالإضافة إلى معاهد البحوث ومراكز التميز.
وتعد تقنية النانو من المجالات العلمية المهمة للمستقبل التي تؤثر في تصميم وتصنيع أغلب المنتجات الحديثة، حيث إنها تعطي الفرصة لتطوير أنظمة أكثر فائدة للبشرية، ويمثل التطور المستمر في مجال تقنية النانو دوراً أساسياً في جميع المجالات والحقول العلمية والمختلفة. ويؤدي التطور المستمر في مجال تقنية المتناهية الصغر دوراً أساسياً في المجالات والحقول العلمية الشاملة التي منها الفيزياء والكيمياء والعلوم والأحياء والطب والهندسة والطاقة وتحلية المياه والنقل وعلوم الحاسوب، كما تشمل هذه التقنية كل ما يدخل في صناعات السيارات والطائرات والتقنيات المتقدمة في الطب والطاقة الشمسية وتعزيز الأغشية المساعدة في تحلية مياه الشرب. وأهابت المدينة الراغبين بالتسجيل في المؤتمر والاطلاع على البرنامج العلمي زيارة موقع المؤتمر على الرابط: http://events.kacst.edu.sa/ar/nano16/Pages/home.aspx .