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أخبار السودان.. قرار أمريكى وشيك يسمح لنا باستيراد قطع غيار قطارات وطائرات

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أخبار السودان.. قرار أمريكى وشيك يسمح لنا باستيراد قطع غيار قطارات وطائرات أخبار السودان.. قرار أمريكى وشيك يسمح لنا باستيراد قطع غيار قطارات وطائرات

> الخرطوم أ ش أ

كشف وزير المالية السودانى، بدرالدين محمود ، عن قرب إصدار أمريكا لقرار يقضى بالسماح للسودان باستيراد قطع غيار للقطارات والطائرات ، خلال الأسابيع المقبلة، موضحا أنه التقى بمسؤولين أمريكيين، من أجل رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

 

وقال الوزير، فى تصريح له مساء اليوم، عقب عودته من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين،إن الاجتماعات مع المؤسسات المالية الدولية أفضت إلى تعاونها مع السودان فى ملف اللاجئين ،باعتباره يقوم بذلك نيابة عن المجتمع الدولي.

 

وأضاف أنه، بحث مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية، العلاقات الثنائية، والعقوبات على السودان، وقضية اللاجئين وتهريب البشر، لتقديم الدعم اللازم للخرطوم فى هذا الشأن ،لافتا إلى دعم الولايات المتحدة للسودان فى المجالات المالية والفنية، ومكافحة الإتجار بالبشر.


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