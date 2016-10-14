أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14/10/2016

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14/10/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14/10/2016

اليوم في ، حيث نتابع معا آخر أخبار المعدن النفيس اليوم في مصر في محلات الصاغة، حيث ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء، مع وجود حالة كبيرة من عدم البيع واتجاه من الركود الشديد داخل محلات الذهب، بالاضافة إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاعات الأسعار وقلة السيولة المالية لدى المواطنين، والارتفاع الغير مبررللمعدن الأصفر.
سعر الذهب اليوم في مصر 14/10/2016
1  عيار 18  471.40 جنيه
2  عيار 21  550 جنيه
3  عيار 24  628 جنيه
4   الجنيه الذهب  4400 جنيه
5  أوقية الذهب  1255 دولار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب