سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 14/10/2016

سعر الذهب اليوم في مصر، حيث نتابع معا آخر أخبار أسعار المعدن النفيس اليوم في مصر في محلات الصاغة، حيث ارتفاع جديد في أسعار المعدن الأصفر للبيع والشراء، مع وجود حالة كبيرة من عدم البيع واتجاه من الركود الشديد داخل محلات الذهب، بالاضافة إلى عزوف المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاعات الأسعار وقلة السيولة المالية لدى المواطنين، والارتفاع الغير مبررللمعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر 14/10/2016

1 عيار 18 471.40 جنيه

2 عيار 21 550 جنيه

3 عيار 24 628 جنيه

4 الجنيه الذهب 4400 جنيه

5 أوقية الذهب 1255 دولار

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads