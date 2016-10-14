سعر الدولار اليوم الجمعة 14/10/2016 في السوق السوداء والبنوك و إنهيار كلي للجنيه أمام الدولار

سعر الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء يزداد ويرتفع الأمر سوءاً بعدما أنخفض سعر الجنية المصري إلي 10% ومن المتوقع أن يصل سعر العملة الخضراء إلي أقصي أرتفاع لها وتتخطا حاجز ال16 جنيهاً في القريب العاجل، وهذا من أخطر التهديدات التي يشهدها الاقتصاد المصري.

لم يصدر البنك المركزي بأنه سوف يتم تعويم الجنيه خلال تلك الأيام وعندما يصدر هذا سوف يتحمل المسئولية كامله، كما وصل ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلي أعلي سعر له منذ عام 1977، والذي كان حينها لا يتعدا 83 قرشاً، ولكنه اليوم وصل إلي أعلي سعر له ومن المنتظر قرار اجتماعات البنك المركزي لحل تلك الأزمة بعد وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلي 15 جنيهاً.

كما أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بدور مكاتب الصرافة التي تم غلقها لتبيع الدولار سوق سوداء، بعدما أغلقت مكاتب الصرافة التي تبيع بأعلي من سعر البنك المسموح به.

أسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك

8.88جنيهاً للبيع، 8.85 جنيهاً للشراء

أسعار الدولار اليوم في مصر بالسوق السوداء

15.30 جنيهاً للبيع، 15.10 جنيهاً للشراء.

شبكةعيونالإخبارية

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