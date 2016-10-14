"أسجارديا" أول دولة في الفضاء تنضم للأمم المتحدة : سجل اسمك للحصول على جنسيتها ...

سمر العشري

أعلن اتحاد العلماء والمهندسين وأصحاب الأعمال، والخبراء القانونيين، عن خطط إنشاء أول دولة في الفضاء، باسم «أسجارديا»، حسب ما ذكر موقع «ميرور » البريطاني.

وتم اختيار اسم «أسجارديا» على اسم مدينة السماء، التي كان يحكمها «أوندين» في أسطورة «نورس» الشهيرة، وتلك الدولة ستكون مستقلة عن أي دولة أو كيان موجود على سطح الأرض، فهي دولة لا تنتمي للكوكب.

وسيتم بناء دولة «أسجارديا» على قمر صناعي، وسيتم إطلاقه في مدار خلال خريف 2017 القادم، ويأتي ذلك بعد 60 عامًا، من إطلاق «سبوتنيك» اول قمر صناعي في العالم.

وسيكون لتلك الدولة كيانها الخاص، وعلمها المستقل، وشعارها الخاصة، لتمثل عهد جديد في «عصر فضاء».

وتلك الدولة المستقلة سيمكنها الانضمام لمنظمة الأمم المتحدة في المستقبل، وفقًا لما قال إيجور أشوربيلي رئيس لجنة علوم الفضاء في اليونسكو، ومؤسس مركز أبحاث الفضاء الدولية في فيينا، والذي يقود مشروع إنشاء أسجارديا.

ويقول «أشوربيلي» إن الهدف من بناء تلك الدولة هو نشر السلام في الفضاء، ومنع انتقال صراعات كوكب الأرض للفضاء الخارجي.

وبموجب معاهدة الفضاء الخارجي، التي تتبناها دول العالم، فإن كل دولة مسؤولة عن أي دمار قد تتسبب فيه في الفضاء الخارجي، ولكن إنشاء تلك الدولة الفضائية، يهدف إلى إنشاء إطار جديد لمفهوم الملكية والمسؤولية في الفضاء، بحيث ستتبنى قوانين الفضاء، التي ستحدد المسؤولية والملكية بما يتناسب مع العهد الجديد لاستكشاف الفضاء.

ومهمة تلك الدولة ستكون منح فرص أكثر لدخول الفضاء، ولتحقيق الأهداف العلمية، ولتمكين فرق البحث والاختراع من دعم البشرية لارتقاءها من خلال الفضاء الخارجي، بعيدًا عن القيود المفروضة حاليًا.

وسيضم مشروع إنشاء أسجارديا مجموعة من الخبراء الرائدين من حول العالم، ومن المحتمل أن يزداد عدد أعضاء تلك المجموعة مع الوقت، بما يتناسب مع المشروع.

وتم تدشين موقع للمشروع بكل التفاصيل المتاحة عنه حتى الآن، كما يسمح الموقع لأول 100 ألف شخص، بتسجيل أسمائهم كي يصبحوا مواطنين أسجارديين بجانب تمتعهم بجنسياتهم الأرضية، وبمجرد وصول عدد الأشخاص 100 ألف، ستتمكن أسجارديا من التقدم رسميًا لمنظمة الأمم المتحدة لتصبح دولة، وعضو في المنظمة الدولية.

شبكةعيونالإخبارية

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