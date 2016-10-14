معلومات عن برج دبي الجديد : يضم منصات حدائق تُحاكي في تصميمها حدائق «بابل المعلقة» ...

سمر العشري

انطلقت الأعمال الإنشائية لبرج «خور دبي» الذي سيصبح أعلى مبنى في العالم بحلول عام 2020.

ونرصد معلومات عن البرج ، استنادًا لما نشرته صحيفة «الإمارات اليوم» :

- موقع مميز

يقع البرج ضمن مشروع الواجهة المائية بجوار «خور دبي»، وعلى مقربة من محمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تم إدراجها ضمن اتفاقية «رامسار» الدولية برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، وهي مجموعة من الأراضي الرطبة ذات التنوع الحيوي الكبير، التي تحتضن ما يزيد على 67 فصيلة من الطيور المائية، ليقدم المشروع وجهة سكنية تضمن قيمة غير مسبوقة على المدى الطويل.

- حدائق بابل

يقدم البرج تجارب غير مسبوقة وإطلالات بانورامية كاملة على المدينة ومحيطها، وستكون «قاعة القمة» من أبرز معالم المشروع، التي تتيح للزوار فرصة التمتع بأروع المناظر في السماء.

كما يضم البرج منصات تمثل حدائق لكبار الشخصيات، تُحاكي في أجوائها حدائق بابل المعلقة، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وسيكون الزوار على موعد مع تحفة هندسية بكل المقاييس مع الشرفات الزجاجية الدوارة المنبثقة من هيكل البرج، وسيحتضن البرج أيضاً فندقاً مميزاً من فئة «بوتيك».

- دقة هندسية

سيتم استكمال تصميم البرج بعد اختبارات دقيقة للأنفاق الهوائية، إضافة إلى كل الاختبارات الإلزامية لمقاومة الزلازل.

وقامت «إعمار العقارية» بتكليف المختصين بإجراء دراسات غير مسبوقة لأنفاق الرياح في منطقة البرج الجديد في «خور دبي»، الذي سيضم منصات للمشاهدة، ووجهات إقامة فاخرة، وعدداً من المنافذ التجارية.

ولكون الرياح من أبرز التحديات التي تواجه أعمال تطوير المباني المرتفعة، لاسيما الشاهقة منها، فإن هذه الدراسات تعدّ في غاية الأهمية وتلعب دوراً جوهرياً في تحديد عناصر التصميم والارتفاع النهائي للبرج.

ويمثل استكمال اختبارات أنفاق الرياح ودراسات الأرض والزلازل والمناخ المحلي، خطوة مهمة في مسيرة تطوير البرج، وفق أعلى معايير التميز والأمان، وعلى كل المستويات.

- التصميم

يستوحي البرج في «خور دبي» تصميمه من زهرة الزنبق، ويحاكي في شكله تصميم المئذنة وهي معلم مشترك في الثقافات الإسلامية.

ويحدد شكل البرعم البيضاوي معالم منصات المشاهدة في البرج، كما تتشابه ساق زهرة الزنبق النحيلة مع هيكل البرج الذي روعي في التصميم الهندسي لقُطره أعلى درجات الدقة والكفاءة.

ويرتبط الهيكل بأرضية المشروع عبر كابلات قوية، مستوحاة بدورها من شكل أوراق الزنبق، ويمنح تنسيق الكابلات هذا قوة كبيرة للهيكل، ويثبت «برعم» الزهرة إلى الأرض بدقة فائقة باستخدام أحدث المعدات الهندسية.

- مليار دولار

تبلغ كلفة المشروع نحو مليار دولار، (نحو أكثر من 10 مليارات جنيه مصري) ويقدم المشروع قيمة اقتصادية كبيرة لدبي والإمارات على المدى الطويل.

- أعلى من برج خليفة

لم تعلن شركة «إعمار»، المطور للمشروع، ارتفاع البرج المقترح، لكن يتوقع أن يكون أعلى من برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 828 مترًا.

شبكةعيونالإخبارية

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