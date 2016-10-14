أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نتانياهو يهاجم اليونسكو بعد إقرار مشروع يعتبر الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين

Google+ Print
نتانياهو يهاجم اليونسكو بعد إقرار مشروع يعتبر الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين نتانياهو يهاجم اليونسكو بعد إقرار مشروع يعتبر الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين

> (أ ف ب)

وجه رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو، انتقادات الى منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو بسبب عقدها جلسة تصويت يوم الخميس، تتعلق بـ"فلسطين"، معتبرا أن الوكالة التابعة للامم المتحدة فقدت شرعيتها.

 

وتم اعتماد نصوص مشروعى قرارين قدمتهما دول عربية عدة، فى جلسة لإحدى اللجان فى اليونسكو، مع 24 صوتا مؤيدا وستة أصوات معارضة وامتناع 26 وغياب اثنين، وفقا لمختلف المشاركين فى النقاش.

 

ويهدف مشروعا القرارين حول "فلسطين " الى "الحفاظ على التراث الثقافى الفلسطينى وطابعه المميز فى القدس الشرقية" بحسب نسخة تلقتها وكالة فرانس برس.

 

وهذه العبارات المصحوبة بإشارة الى اسرائيل باعتبارها "قوة احتلال"، هى نفسها التى استخدمت فى قرار اتخذه منتصف ابريل المجلس التنفيذى لليونسكو، ومقره باريس.

 

وكانت اسرائيل قد أعربت عن أسفها وقتذاك لأن ذلك القرار "ينكر العلاقة التاريخية بين الشعب اليهودى وجبل الهيكل" وخصوصا بسبب استخدامه المصطلح العربى للمكان.

 

وخلافا للنص الذى أقر فى إبريل، فإن القرار الجديد "يؤكد أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث" وفق ما اشار مصدر دبلوماسى فلسطيني.

 

غير أن نتانياهو اعتبر الخميس أن القرارين الجديدين ينكران علاقة إسرائيل بجبل الهيكل. وأوضح "القول بأنه لا توجد علاقة لإسرائيل بجبل الهيكل والكوتيل (حائط البراك)، هو كالقول إن الصينيين لا علاقة لهم بسور الصين، وأن المصريين لا علاقة لهم بالأهرام".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365