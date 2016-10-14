بالفيديو: "داخل شانيل".. زهرة الكاميليا تفوح إبداعاً

يرصد موقع inside.chanel.com، من خلال عرض أفلام قصيرة، تاريخ غابرييل شانيل والإبداعات المميزة التي حقّقتها واستطاعت بها أن تنشئ دار "شانيل" CHANEL الأسطورية. وابتداء من 13 أوكتوبر/ تشرين الأول 2016، سيحتفل الفصل السادس عشر، والذي يحمل اسم "كاميليا" بهذه الزهرة التي تعتبر رمز "شانيل".

حساسة، رمزا للنقاء وطول العمر في آسيا، استطاعت زهرة الكاميليا أن تغوي الآنسة شانيل فاعتمدتها عنصراً أساسياً في إبداعاتها منذ العام 1923. فوجدناها مطرّزة على الملابس أو زينة على الشعر أو محفورة على الأزرار.. حتى باتت بصمة لهذه الدار العريقة.

زهرة الكاميليا، رمز "شانيل"، أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عالمها الإبداعي.