5000 مواطن يتقدمون لشراء كراسات شروط حجز وحدات "الرحاب ومدينتى"

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن عدد من قاموا بشراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة فى مدينتى "الرحاب ومدينتى، وصل لـ5000 مواطن، حيث وصل عدد الكراسات التى تم بيعها للرحاب لـ3000 كراسة، فيما وصل عدد كراسات شروط التى تم بيعها لوحدات مدينتى لـ2000 كراسة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك نسبة إقبال كبيرة من قبل المواطنين على شراء كراسات شروط حجز الوحدات التى أعلنت عنها الوزارة فى مدينتى "الرحاب ومدينتى".

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح كراسات شروط 5400 وحدة سكنية بمدينتى الرحاب ومدينتى، يوم الأحد الماضى، حيث تم طرح 3912 وحدة بـ"مدينتى"، و1488 وحدة بـ"الرحاب"، وذلك بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز والتخصيص سيكون بأولوية الحجز والتخصيص وبأسبقية سداد مقدم الحجز، وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50% من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.

ومن المقرر أن يتم البدء فى حجز الوحدات الأحد المقبل، من خلال التقدم باستمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط طبقا لما يلى: بالنسبة لمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد) مدينة نصر.