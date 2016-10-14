إغلاق جزئى لدائرى المعادى يومين بسبب نقل كابل لشركة المصرية الاتصالات

تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى المعادى، بسبب أعمال تغيير كابل خاص بالشركة المصرية الاتصالات لمدة يومان وذلك بالطريق البطئ فى المسافة من مناطق "بورتو كايرو" وحتى فندق الميراج فى الاتجاه القادم من المعادى تجاه السلام وسط انتشار الخدمات المرورية.

من جانبه أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن تلك الأعمال ستكون بتغطية 2 غرفة اتصالات بالحركة المرورية فى الطريق البطئ لإجراء أعمال الصيانة لتغطيه الغرف حفاظا على سلامة مستخدمى الطريق.

وأضاف المصدر أنه سيتم استقطاع حارة مرورية بالطريق البطئ للأعمال وترك باقى الحارات للحركة المرورية بدء من الساعة 2 ليل الجمعة وحتى الساعة 5 مساء ذات اليوم على مدار أسبوعين خلال يومين.

وأوضح أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.