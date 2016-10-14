وزير التعليم العالى: تشكيل لجنة لوضع لائحة طلابية جديدة للعام المقبل

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم تشكيل لجنة بمشاركة الطلاب والخبراء من أعضاء هيئة التدريس؛ لوضع لائحة طلابية جديدة يبدأ تنفيذها بداية من العام المقبل لإجراء الانتخابات الطلابية بناء على هذه اللائحة الجديدة، بحيث تكون هذه اللائحة "توافقية".

وأضاف الشيحى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الانتخابات الطلابية ستجرى فى موعدها كما ينص القانون، وذلك بحيث يتم الدعوة لتلك الانتخابات فى موعد أقصاه 8 أسابيع من بدء الدراسة، مؤكدا أن الانتخابات ستتم بناء على لائحة 2007 الطلابية، التى لا يوجد بها بند يخص تصعيد اتحاد طلاب مصر، ومن ثم ستتوقف الانتخابات الطلابية عند رؤساء اتحادات الجامعات.