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الحوثيون : يرسلون دفعة جديدة من الأفارقة للقتال ضد "السعودية" ...

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الحوثيون : يرسلون دفعة جديدة من الأفارقة للقتال ضد "السعودية" ... الحوثيون : يرسلون دفعة جديدة من الأفارقة للقتال ضد "السعودية" ...

أرسلت مليشيات الحوثي دفعة تضم قرابة 200 مقاتل من الأفارقة من ميناء المخاء في محافظة تعز للقتال في جبهة الحدود مع المملكة العربية ، وفق ما أفادت مصادر محلية يمنية.
وحسب مراسلنا، أكدت المصادر ذاتها أنه تم نقل الأفارقة بواسطة 3 شاحنات ترافقها أربع مركبات عسكرية واتجهت من مدينة المخاء الساحلية مرورا في محافظة الحديدة وحرض في محافظة حجة، على أن يتم توزيعهم على جبهات الحدود في حجة وصعدة .

ومعظم اللاجئين الأفارقة يأتون من إثيوبيا والصومال، ويؤكد مسؤولون يمنيون في الشرعية أنهم يتم تجنيدهم من قبل الحوثيين.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قال، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مليشيات الانقلاب تستعمل بعض اللاجئين للقتال إلى جانبها كمرتزقة.

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