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واشنطن : مستعدة لضربات جديدة ضد "الحوثيين" في اليمن ...

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واشنطن : مستعدة لضربات جديدة ضد "الحوثيين" في اليمن ... واشنطن : مستعدة لضربات جديدة ضد "الحوثيين" في اليمن ...

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، استعدادها لتوجيه ضربات جديدة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، إذا واصلوا هجماتهم ضد السفن الأميركية قبالة سواحل البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع "يجب أن يتوقفوا.. لن نتردد في توجيه ضربات جديدة إذا لزم الأمر".

وقصفت واشنطن للمرة الأولى مواقع للمتمردين في اليمن، ردا على استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 4 أيام.

واستهدف القصف 3 مواقع رادار على ساحل البحر الأحمر، بواسطة صواريخ "توماهوك" أطلقت من المدمرة "يو إس إس نيتز" ، وذلك بعدما أجاز الرئيس الأميركي باراك أوباما هذه الضربات.

ووفقا للجيش الأميركي، فإن الصواريخ المضادة للسفن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون هي على الأرجح من طراز سي 802 "سيلك ورم" من أصل صيني التي يبلغ مداها أكثر من 100 كيلومتر.

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رئيس قسم الأخبار