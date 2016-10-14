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"أكبر صفقة" في تاريخ تشلسي ...

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"أكبر صفقة" في تاريخ تشلسي ... "أكبر صفقة" في تاريخ تشلسي ...

ستكون شركة "نايكي" المورد الرسمي للملابس الرياضية لنادي تشلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل، في اتفاق وصفه النادي بأنه "أكبر صفقة تجارية" في تاريخه.
وأعلن النادي اللندني، الخميس، إنه أبرم "اتفاقا طويل الأمد" مع "نايكي"، فيما لم يدل بأي تفاصيل مالية بشأن الاتفاق.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الاتفاق مع الشركة الأميركية بلغت حوالي 75 مليون دولار في الموسم لتشلسي، الذي قال العام الماضي إنه في طريقه لإلغاء صفقة الرعاية مع "أديداس".

وقع تشلسي عقدا لمدة 10 سنوات مع "أديداس" في 2013، لكنه سينهيه بعد 4 أعوام فقط.

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد يحصل على 75 مليون جنيه إسترليني (91.5 مليون دولار) سنويا، بعد صفقة أبرمها مع "أديداس" لمدة 10 سنوات.

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رئيس قسم الأخبار