وزير الخارجية بحث مع نظيره التركي الموضوعات المشتركة

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض أمس، وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود جاويش أوغلو، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون، والجمهورية التركية.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية د. خالد الجندان، ومدير عام إدارة المنظمات المتخصصة السفير فيصل هاشم، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد العنقري.