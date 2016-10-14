طبية الملك سعود تحصن منسوبي «الرياض» بلقاح الانفلونزا

زار وفد من مدينة الملك سعود الطبية صحيفة الرياض في مقرها الرئيسي بحي الصحافة لتحصين منسوبيها باللقاح ضد الانفلونزا ضمن فعاليات البرنامج التوعوي الصحي "سفراء حملة معا ضد الانفلونزا " الذي يقام في مدينة الملك سعود الطبية وتكون الوفد من على الشهراني نائب مدير العلاقات العامة وعبدالاله السعيد مدير التصوير والعنود الشيباني اخصائي أول تمريض.

واوضح مدير العلاقات العامة والاعلام بالمدينة ان الحملة ستستمر لمدة شهر وتستهدف قطاعات حكومية وخاصة ضمن برامجها بهدف الحد من انتشار الفايروس في المقام الاول ونشر الوعي بين افراد المجتمع للوقاية منه .. مؤكدا ان اللقاح هو افضل وسيلة للحماية من الفايروس ومنع انتشاره .

وجاءت الحملة لعامها الثاني على التوالي حيث شملت في عامها الاول 11 ألف شخص تم تحصينهم ضد فايروس الانفلونزا داخل المدينة الطبية وخارجها ضمن جولات نظمتها بهذا الخصوص.

أحد الزملاء يتلقى التحصين ضد الانفلونزا