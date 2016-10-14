رئيس مجلس الشورى يعقد اجتماعاً مع رئيس البرلمان الجنوب أفريقي

د. عبدالله بن محمد آل الشيخ

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر البرلمان الوطني الجنوب أفريقي في كيب تاون أمس، جلسة مباحثات مع رئيس البرلمان في جمهورية جنوب أفريقيا السيدة باليكا مبيتي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق له إلى جنوب أفريقيا حاليًا. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب أفريقيا، ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الشورى والبرلمان الجنوب أفريقي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين.

وقد أطلع د. آل الشيخ خلال الاجتماع، رئيس البرلمان الجنوب أفريقي على مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود المملكة الساعية لإحلال السلام في العديد من الملفات الدولية ومنها الأزمة السورية وجهود مكافحة الإرهاب، منوهاً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وجمهورية جنوب أفريقيا بقيادة الرئيس جاكوب زوما.

من جانبها أكدت رئيس البرلمان الجنوب أفريقي على أهمية العلاقات بين المملكة وجنوب أفريقيا، وحرص بلادها على تطويرها وتعميقها، لافتة النظر إلى زيارات الرؤساء نيلسون مانديلا والرئيس السابق ثامبو امبيكي وأخيراً زيارة الرئيس الحالي جاكوب زوما للمملكة، مشددةً على أهمية دور المملكة في قضايا الشرق الأوسط خصوصا في اليمن وسورية، مؤكدة تفهم جمهورية جنوب أفريقيا لمساندة التحالف العربي للشرعية في جمهورية اليمن، وجهود المملكة الإنسانية التي تقوم بها في اليمن ومختلف الدول.