تأسيس «رؤية سوفت بنك» مع صندوق الاستثمارات السعودي

كشفت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية أمس أنها ستقوم بتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، مؤكدة أن اسم الصندوق قد يتغير لاحقاً.

ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. ويقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة "سوفتبنك". وسيحظى المشروع برأس مال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي.

وتتوقع المجموعة استثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار أميركي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة. وكانت مجموعة "سوفت بنك "قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أميركي على مدار السنوات الخمس القادمة. بالإضافة إلى ذلك، دخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى "سوفت بنك" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد. ويتوقع أن يصل حجم الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أميركي.

محمد بن سلمان : الصندوق يركز على استثمارات ذات عوائد مالية هامة

وستعمل "سوفت بنك" من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة:"يركز صندوق الاستثمارات العامة في المملكة على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية والعالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، التي تنص على بناء اقتصادمتنوع ". وأضاف سموه: "نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة "سوفت بنك"، نظراً لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، السيد ماسايوشي سون".

من جانبه، قال السيد ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "سوفت بنك " : مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا. وسيعمل الصندوق خلال العقد القادم ليتحول إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي. وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع".

الجدير بالذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية كان بقيادة السيد راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في ’سوفت بنك‘. كما شارك في التحضيرات كل من السيد نزار البسام، المصرفي السابق في ’دويتشه بنك‘، والسيد دالينش أريبورنو، الشريك السابق في ’جولدمان، وكذلك فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة.