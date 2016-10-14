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مدير عام الجوازات يستقبل نائب رئيس وزراء ماليزيا

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استقبل مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس معالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية في ماليزيا الدكتور أحمد زاهد حميدي وذلك بمكتبه بمقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.

وفي بداية اللقاء رحب مدير عام الجوازات اللواء اليحيى بمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية الماليزي والوفد المرافق له، مؤكدا أن المديرية العامة للجوازات تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع الزائرين والمقيمين في المملكة وإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مجال وثائق السفر.

من جانبه شكر معالي الدكتور أحمد حميدي اللواء اليحيى على هذا الترحيب وأكد أن دولة ماليزيا تقّدر الجهود التي تقوم بها المملكة العربية من أجل إنهاء إجراءات المقيمين والزوار من مواطنيها بكل يسر وتؤكد على تعاونها التام مع المملكة بما يخدم مصلحة البلدين.

وفي نهاية الاجتماع أثنى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية الماليزي على المديرية العامة للجوازات وما تقوم به من جهود متمنياً لها مزيداً من التقدم والتطور في تقديم أعمالها للمواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة.

حضر الاستقبال من الجانب الماليزي، رئيس مجلس النواب بانديكار أمين، ونائب الأمين العام للشؤون الثنائية محمد شهرول، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينول رحيم زين الدين كما حضره من الجوازات نائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي، والمساعد لشؤون العمليات اللواء علي بن سعيد الزهراني، والمساعد لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل.

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