المملكة تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمحاً

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح مناقصة عالمية جديدة لاستيراد 595 ألف طن قمحاً صلباً للتوريد خلال شهري ديسمبر2016 ويناير2017 بواقع عشر بواخر منها ست بواخر عبر ميناء جدة الإسلامي وثلاث بواخر عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة واحدة عبر ميناء جازان.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة أعلنت عن طرح المناقصة الجديدة في إطار خطة المؤسسة الرامية إلى تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.