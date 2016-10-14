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المملكة تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن قمحاً

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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح مناقصة عالمية جديدة لاستيراد 595 ألف طن قمحاً صلباً للتوريد خلال شهري ديسمبر2016 ويناير2017 بواقع عشر بواخر منها ست بواخر عبر ميناء جدة الإسلامي وثلاث بواخر عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وباخرة واحدة عبر ميناء جازان.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة أعلنت عن طرح المناقصة الجديدة في إطار خطة المؤسسة الرامية إلى تغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

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