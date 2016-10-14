ضبط مقيم عربي يروج لأقراص طبية للإجهاض

العقيد فواز الميمان

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مقيم من جنسية عربية يمتهن ترويج وبيع أقراص طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي استخدامها للإجهاض.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض عن تفاصيل عملية القبض على المتورط في هذه القضية، مشيرا إلى أنه في ظل التنسيق القائم بين شرطة منطقة الرياض وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أسفرت جهود أمنية نفذتها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بإجراء الخطوات اللازمه لتحديد شخصيته وضبطه متلبسا.

وأضاف أنه وبتوفيق من الله وفي كمين محكم تم ضبط المطلوب في القضية وهو مقيم من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر وعثر بحوزته على 55 قرصا طبيا «يؤدي استخدامها للإجهاض»، وقد تم إيداعه مركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقه.