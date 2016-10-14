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سالم العامري: قرارات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة

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سالم العامري: قرارات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة سالم العامري: قرارات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة

أكد العقيد جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أن قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التي تركزت حول صرف قروض الإسكان للمواطنين ومشاريع خدمية وتعليمية، تأتي لتؤكد اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، في ظل استراتيجية إسعاد المواطنين في كل المجالات.

مشيراً إلى أن هذه اللفتات الكريمة تؤكد أيضاً حرص المجلس التنفيذي على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة من خلال التركيز على الاحتياجات الأساسية والاستراتيجية، وهو الأمر الذي ينم عن النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة.

 

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