سيف القبيسي:مكرمات تصب في مصلحة الوطن والمواطن

قال سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، تعليقاً على قرارات المجلس التنفيذي، إنها تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة الداعم لكافة المقومات وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، معبراً عن تقديره وشكره للقيادة الرشيدة على كل هذه المكرمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اعتمد صرف قروض المساكن الخاصة بالمواطنين لـ1250 مستفيداً من إمارة أبوظبي بقيمة مليارين و310 ملايين درهم، بهدف تعزيز الترابط الأسري وبناء المسكن الملائم للأسرة، حسب رغبة المواطن، وأيضاً تحقيقاً للأهداف المنشودة لرؤية وتطلعات قيادتنا الحكيمة، وتأكيداً لدور الهيئة في تلبية احتياجات المواطن من ناحية تسهيل الخدمات الإسكانية وتوفيرها، إضافة إلى توفير كل أنواع الدعم اللوجستي للمواطنين المتقدمين بطلبات القروض السكنية.

معايير

وفي ما يخص بترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير، أكد القبيسي أن المشروع يتكون من 300 مسكن بقيمة 687 مليون درهم، وحرصت هيئة أبوظبي للإسكان على أن يكون المشروع وفق أحدث التصاميم والمعايير، بهدف توفير الراحة الكاملة للمواطن المستفيد، وبما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، مشيراً إلى أن المشروع سيتضمن مساجد ومدارس ومراكز تجارية وحدائق وجميع الخدمات العامة التي يحتاج إليها السكان.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة تتمحور حول إنشاء المساكن ضمن أعلى المعايير المعمارية التصميمية، وبما يتناسب مع مستوى المعيشة للأسرة الإماراتية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المستدامة في المجمعات السكنية التي يتم إنشاؤها أو تطويرها.