خادم الحرمين يستقبل وزيري الخارجية والاقتصاد التركيين.. ونائب رئيس الوزراء الماليزي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، ووزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية الماليزي د. أحمد زاهد حميدي والوفد المرافق له.

وتم خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون الثنائي بين المملكة وماليزيا، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الماليزي، رئيس مجلس النواب بانديكار أمين، ونائب الأمين العام للشؤون الثنائية محمد شهرول، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينول رحيم زين الدين.

.. ويصافح وزير الاقتصاد التركي

المليك مرحباً بنائب رئيس الوزراء الماليزي

خادم الحرمين يستعرض والوزيرين التركيين آفاق التعاون

.. ويبحث ونائب رئيس وزراء ماليزيا مجالات التعاون الثنائي

ولي العهد يصافح نائب رئيس وزراء ماليزي

.. ويرحب بوزير الاقتصاد التركي

الأمير محمد بن نايف، د. مساعد العيبان، عادل الجبير