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ولي العهد يبحث ونائب رئيس الوزراء الماليزي مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب

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ولي العهد يبحث ونائب رئيس الوزراء الماليزي مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب ولي العهد يبحث ونائب رئيس الوزراء الماليزي مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- مع نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية في ماليزيا د. أحمد زاهد حميدي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لمعالي نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية الماليزي والوفد المرافق له في قصر اليمامة بالرياض أمس.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وموقف البلدين الشقيقين منها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد أحمد بن صالح العجلان.

فيما حضره من الجانب الماليزي، رئيس مجلس النواب بانديكار أمين، ونائب الأمين العام للشؤون الثنائية محمد شهرول، وسفير ماليزيا لدى المملكة زينول رحيم زين الدين.

.. ويبحث معه التعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب

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