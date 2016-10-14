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رغم التوتر .. محادثات فرنسية روسية بشأن "سوريا" ...

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رغم التوتر .. محادثات فرنسية روسية بشأن "سوريا" ... رغم التوتر .. محادثات فرنسية روسية بشأن "سوريا" ...

أجرى وزيرا الخارجية الفرنسي والروسي، الخميس، محادثات هاتفية حول الوضع في سوريا، بالرغم من التوتر الحاد بين موسكو وباريس في شأن الملف السوري، والتي حملت الرئيس فلاديمير بوتين على إلغاء زيارة إلى فرنسا.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أن جان-مارك أيرولت "كرر تأكيد عزم فرنسا على متابعة حوارها مع روسيا وبصراحة تامة".

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على "الضرروة الملحة للخروج من المأزق الحالي والتوصل إلى وقف عمليات القصف على حلب، تمهيدا لإيصال المساعدة الإنسانية وتوفير فرص استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وتشنجت العلاقات بين باريس وموسكو كثيرا خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما استخدمت روسيا حق النقض السبت الماضي على قرار فرنسي يدعو إلى وقف عمليات القصف على حلب التي تتعرض منذ 22 سبتمبر لهجوم كبير يشنه النظام السوري وحليفه الروسي.

وفي خطاب ألقاه الأربعاء في موسكو، اتهم وزير الخارجية الروسي باريس بأنها سعت إلى "تأجيج الوضع عبر طرح مشروع القرار في الأمم المتحدة".

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رئيس قسم الأخبار