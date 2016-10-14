ارتداء ملابس واسعة وتجنب الحركة..احتياطات ضرورية بعد جراحات البروستاتا

البروستاتا هى غدة موجودة فى الجهاز التناسلى الذكرى مسئولة عن إنتاج وحماية الحيوانات المنوية، تقع هذه الغدة أمام المستقيم وتحت المثانة. فى بعض الأحيان يحتاج بعض الأشخاص لإجراء عملية جراحية لإزالة البروستاتا، ويسمى هذا النوع من العمليات "استئصال البروستاتا".

من أهم أسباب استئصال هو تضخمها والإصابة بسرطان البروستاتا، ويمكن يحدث استئصال البروستاتا بسبب وجود بعض المشاكل فى المسالك البولية أو تعرضها للنزيف.

وهناك بعض الأمور ينصح الأطباء بالقيام بها بعد إجراء أى عملية جراحية فى البروستاتا وقد رصدها موقع New Health Advisor

1- تجنب النشاط المفرط

يحذر الأطباء الأشخاص الذين أجروا عملية جراحية للبروستاتا أن يتجنبوا النشاط المفرط خاصة فى الستة أسابيع بعد إجراء العملية وبالأخص القيادة والجرى، كما ينصح الأطباء بصعود السلالم بشكل بطىء وعدم استخدام أحواض الاستحمام.

2. اتباع نظام غذائى صحى

تشير الدراسات إلى أنه بعد إجراء العملية الجراحية ينبغى اتباع نظام غذائى به نسبة عالية من السوائل، وتجنب المشروبات والبدء فى تناول الأطعمة اللينة مثل البيض المخفوق والشوفان والشوربة، كما يجب تجنب الأطعمة التى تزيد من غازات المعدة.

3- ارتداء ملابس فضفاضة

يحذر الأطباء المرضى بعد العمليات الجراحية للبروستاتا من ارتداء الملابس الضيقة حيث ينبغى لبس الملابس الفضفاضة.

4. استعادة الوظيفة الجنسية

قد يعانى بعض المرضى بعد إتمام جراحة البروستاتا من العجز الجنسى الذى قد يستمر لأشهر أو حتى سنوات بعد الجراحة، وذلك بسبب إصابة بعض الأوعية الدموية والأعصاب والعضلات المسئولة عن الحفاظ على الانتصاب فهناك بعض الأدوية التى يمكن استخدامها لعكس لتعزيز الانتصاب على المريض الالتزام بتناولها.