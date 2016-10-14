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القبض على "الغوريلا الهارب" في لندن ...

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القبض على "الغوريلا الهارب" في لندن ... القبض على "الغوريلا الهارب" في لندن ...

أطلق أطباء بيطريون حقنة مهدئة على ذكر غوريلا هرب من محبسه في حديقة حيوان لندن، الخميس، ثم أمسكوا به، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وتمكن الغوريلا المعروف باسم "كامبوكا" صاحب الـ 18 عاما، من الهرب، مما استدعى حبس بعض الزوار داخل مقهى للحفاظ على سلامتهم، قبل الإمساك به لاحقا وإعادته إلى محبسه قبل أن يغادر الحديقة.

وقالت وسائل الإعلام إنه جرى الإمساك بالغوريلا بعد أن تم حقنه بمهدئ، فيما أكد بيان للحديقة أن "كامبوكا حي وبخير ويتفاعل مع باقي أفراد عائلته".

وقال مسؤول بالحديقة إن الحادث، الذي وصفه بالبسيط، محل تحقيق، لمعرفة الطريقة التي تمكن بها ذكر الغوريلا من الفرار.

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رئيس قسم الأخبار