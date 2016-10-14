الأسد : استعادة حلب ستجبر الإرهابيين على التقهقر لتركيا ...

سمر العشري

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن استعادة السيطرة على مدينة حلب شمالي البلاد من قوات المعارضة، ستكون نقطة انطلاق للجيش السوري لإجبار "الإرهابيين" على التقهقر إلى تركيا.

وأضاف الأسد في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية: "ينبغي الاستمرار في تطهير هذه المنطقة ودحر الإرهابيين إلى تركيا ليعودوا من حيث أتوا أو لقتلهم. ليس هناك خيار آخر".

وتابع: "حلب ستكون نقطة انطلاق مهمة جدا للقيام بهذه الخطوة".

وقال الأسد إن تحركات تركيا في سوريا "تمثل غزوا وتتنافى مع القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة في بلاده الآن هي صراع بين روسيا والغرب.

وأثنى الرئيس السوري على التدخل العسكري الروسي في بلاده، معتبرا أنه وراء "خسارة الإرهابيين للأراضي في سوريا".

شبكةعيونالإخبارية

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