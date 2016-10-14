"إيران" ترسل سفينتين حربيتين إلى خليج "عدن" ...

سمر العشري

ذكرت وسائل إعلام أن إيران أرسلت سفينتين حربيتين إلى خليج عدن، الخميس، لتأخذ لنفسها موطئ قدم عسكريا في خليج عدن، حيث شن الجيش الأميركي هجمات بصواريخ كروز على مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

ونقلت رويترز عن وكالة تسنيم: "تم إرسال السفينتين الإيرانيتين ألواند وبوشهر إلى خليج عدن لحماية السفن التجارية."

والأربعاء، أعلن قائد بحرية الجيش الايراني الأدميرال حبيب الله سياري عن إرسال المجموعة 43 صوب جنوب إفريقيا والمحيط الاطلسي.

وأضاف سياري، أسطول البحرية 43 ستكون في أعالي البحار لحماية السفن التجارية وناقلات النفط في باب المندب وخليج عدن والبحر الحمر من هجمات القراصنة.

وأكد أنه بناء على القوانين الدولية والبحرية الإيرانية فإن إيران لديها الحق في أن تكون موجودة في جميع المياه الدولية.

في السنوات الأخيرة، زادت القوات البحرية الإيرانية وجودها في أعالي البحار لتأمين الطرق البحرية وحماية السفن التجارية وناقلات النفط ضد القراصنة.

شبكةعيونالإخبارية

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