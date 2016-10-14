أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المرور" يعلن إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 3 أسابيع بسبب اعمال صيانة

Google+ Print
"المرور" يعلن إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 3 أسابيع بسبب اعمال صيانة "المرور" يعلن إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 3 أسابيع بسبب اعمال صيانة

>كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى، مساعد الوزير للمرور، إغلاق جزئى للطريق الدائرى، بسبب أعمال صيانة لفواصل معدنية بمنطقة القوس الغربى، على مدار 3 أسابيع بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، لتجديد وصيانة 3 فواصل معدنية فى مسافة 150 مترا فى المنطقة من مطلع ميدان الرماية والطريق الصحراوى حتى منطقة المريوطية بمنطقة كوبرى 9 د، وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن تلك الأعمال ستكون على مدار 3 أسابيع أيام الخميس والجمعة وتنتهى الساعة 8 صباح السبت من كل أسبوع بدء من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباح السبت المقبل، لافتا إلى أن الطريق يبلغ 4 حارات مرورية وسيتم غلق ثلث الأوسط للطريق، بسبب الأعمال وفتح باقى الطريق أمام حركة السيارات.

 

وأضاف المصدر، أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية اللازمة بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365